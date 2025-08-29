ARA
Dolar/TL güne nasıl başladı? 29 Ağustos 2025

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,1460 seviyesinden işlem görüyor.


Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0380'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 41,1460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 47,9900'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,5220'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler devam ediyor. Ülkede dün açıklanan büyüme verileri söz konusu kaygıları bir nebze azalttı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD'nin büyüme verisinin ekonominin güçlü kaldığına işaret etmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, ülkede bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, büyüme verilerinin ülke ekonomisinin güçlü kaldığına işaret ettiğini ve bir süredir geri planda olan resesyon endişelerinin azalmasına katkı sağladığını belirtti.

