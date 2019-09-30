Gelir dağılımında bölgesel hareket yüksek
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önceki hafta 2018 yılında yaptığı ama 2017 yılındaki verilere dayanan ve dolayısıyla bu yıldaki durumu gösteren gelir dağılımı araştırmasının Türkiye geneline ilişkin sonuçlarını açıklamıştı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen hafta da bu araştırmanın bölgelere ilişkin sonuçları yayınlandı. Türkiye geneline ilişkin veriler 2017’de gelir dağılımında çok fazla bir değişiklik olmadığını gösteriyordu.
Bölgesel veriler ise İstanbul dışında ciddi bir hareketliliğe işaret ediyor. Türkiye’de gelir dağılımı en bozuk bölgeyi İstanbul oluşturuyor.
Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında iyileşmeyi ve 1’e yaklaştıkça kötüleşmeyi gösteren gini katsayısı verileri, Türkiye genelinde olduğu gibi, 2017’de İstanbul’da gelir dağılımının pek değişmediğini ifade ediyor.
Diğer 11 ana bölgede ise ciddi değişiklikler var. Bunların çoğunda 2017’de gelir dağılımının bozulduğu görülüyor. En büyük bozulma Kuzeydoğu Anadolu, Batı Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanmış durumda.
2017 yılında üç bölgede ise gelir dağılımının iyileştiği dikkati çekiyor. Bunları da sırasıyla Ortadoğu Anadolu, Ege ve Doğu Marmara bölgeleri oluşturuyor.
Türkiye ekonomisi 2016’da resesyonun kıyısına kadar geldikten sonra 2017’de yüzde 7,5 gibi hızlı bir büyüme tutturmuştu.
Ekonominin böyle hızlı büyüdüğü bir yılda gelir dağılımında iyileşme olmaması ve hatta tam tersine birçok bölgede bozulma yaşanması iyiye işaret değil.
Ekonominin resesyona girdiği 2018 yılında gelir dağılımında ciddi bir bozulma yaşanmış olabilir.
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