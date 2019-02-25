Tüketici güveni hala dipte seyrediyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası’nın birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi’nin (TGE) şubat ayındaki değeri 57,8 oldu. Bu değer önceki ay 58,2’ydi. Buna göre tüketici güveni şubat ayında yüzde 0,7 düştü.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
TGE’nin dört alt kalemi var. Şubat ayında bunların içinde en çok işsiz sayısı beklentisinde kötüleşme oldu. Hanenin maddi durum beklentisi ve genel ekonomik durum beklentisinde de kötüleşme var.
Bunlar tüketicinin ekonominin geleceğinden epey kaygılı olduğunu ifade ediyor. Sadece tasarruf etme ihtimalinde bir iyileşme var ve bu tüketici güveninin daha da aşağıya inmesini engellemiş bulunuyor. Ancak bunu da fazla hayra yormak zor.
Çünkü bu da tüketicinin ekonominin geleceğinden kaygılı olduğu için tüketimini azaltmaya ve daha zor günler için birikim yapmaya karar verdiği anlamına geliyor.
TÜİK ve Merkez Bankası, TGE’yi ocak ayından itibaren mevsimsel düzeltilmiş olarak yayınlamaya başladı. Ancak ocak ayında mevsimsel düzeltme yapılırken veriler Ocak 2012’ye kadar geri götürülmüştü.
Biz de geçmişle bağı kopardığı için bunu eleştirmiştik. Şubat ayı verileri yayınlandığında ise mevsimsel düzeltmenin bu verilerin ilk yayınlanmaya başladığı Ocak 2004’e kadar götürüldüğünü gördük.
Bunda bizim eleştirimizin ne kadar etkili olduğunu bilmesek de iki kuruma da teşekkür ederiz. Böylece geçmişle daha sağlıklı bir karşılaştırma yapma olanağını bulduk.
Bu karşılaştırmanın ise tüketici güveninde şu andaki durumun 20082009 resesyonu sırasındakine benzer olduğunu gösterdiğini belirtelim.
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