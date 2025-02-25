'2025 tarih kitaplarına geçecek bir yıl olabilir'

Dünya tarihinde nadiren de olsa sarsıcı değişimler yaşandığını belirten Simpson Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgali, Paris isyanları ve Amerika'daki Vietnam Savaşı karşıtı protestoların yaşandığı 1968 yılını, Tiananmen katliamını, Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve Sovyet imparatorluğunun çöküşünün yaşandığı 1989 yılını örnek gösteriyor. Bu olayların her birinin gerçekleştiğini bizzat gördüğünü söyleyen Simpson'a göre 2025 de böyle tarihe geçen bir yıl olabilir.

Ona göre temel sebep Donald Trump. Simpson, BBC'deki makalesinde "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana, Trump'tan önce göreve gelen 13 ABD başkanının her biri, en azından sözde bir dizi temel jeopolitik ilkeye bağlı kaldı: Amerika'nın kendi güvenliği, Avrupa'yı Rusya'dan ve Asya'daki komünist olmayan ülkeleri Çin'e karşı korumaya bağlıydı. Trump bu yaklaşımı altüst etti. Bu durum Trump'ın yurtdışındaki, özellikle de Avrupa'daki müttefikleri için oldukça zor. Ancak Trump'ın kendi kişiliği bunu çok daha zor hale getiriyor. Modern zamanlarda hiçbir ABD başkanı, Richard Nixon bile, Trump'ın yaptığı gibi kişisel özelliklerinin politikalarını şekillendirmesine izin vermedi. Emekli bir Amerikalı diplomat bana Fransa'nın kendini yücelten Güneş Kralı'na atıfta bulunarak “Tıpkı 14. Louis gibi" dedi. Görünen o ki, bugün Trump çevresindeki hiç kimse, "Sayın Başkan, belki de bu açıklamanızdan geri adım atmayı düşünmelisiniz" demeyecek" yorumlarını apıyor.

Simpson, Trump ve etrafındaki insanların Zelensky'e konusundaki tutumu için, "Başkan Zelensky'ye neden bu kadar sert davranıyor? Kısmen, kendisine söyleneni itaatkar bir şekilde yapmadığı için olmalı (örneğin müzakere masasına geri dönüp ABD'nin Ukrayna'nın kritik minerallerine erişimi konusunda bir anlaşmaya varmaması gibi). Aynı zamanda Başkan Trump, Zelensky'nin ABD-Rusya-Ukrayna üçlüsünün en zayıf halkası olduğunu ve Putin'in sıkıştırılamayacağı şekilde sıkıştırılabileceğini anlıyor. Zelensky'ye ne kadar çok baskı yüklenirse, barış anlaşması o kadar çabuk gelir" yorumunu yapmış.

Simpon, makalede Ukrayna'da Rusya'nın şartlarına göre barışı kabul etmesinin Amerika Birleşik Devletleri için tamamen yeni bir şey olacağını, 1945'ten bu yana yapılan müzakerelerin büyük çoğunluğunda Rusya'nın Amerika'nın ekonomik ve askeri gücü nedeniyle istediğini elde etmekte zorlandığını belirtiyor ve " Üç yıl önce Ukrayna'yı işgal etme gibi pahalı bir karar alan Devlet Başkanı Putin'in şimdi bundan sıyrılıp refaha kavuşması muhtemel görünüyor. Eğer böyle olursa, 2025 gerçekten de önemli bir yıl olarak hatırlanacak: Dünya tarihinin değiştiği ve hiçbir şeyin bir daha asla aynı olmadığı bir an" yorumunu yapmış.

