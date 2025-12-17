'Gezegenin gördüğü en karmaşık sistem': Çin gizlice yapıyor

CNN'in makalesine göre Himalayalar’daki uzak bir nehir bugüne kadarki en iddialı ve en tartışmalı altyapı projelerinden birinin merkezine dönüşüyor. Çin'in burada inşa etmeyi planladığı 168 milyar dolarlık hidroelektrik sistem, dünyada tek başına en fazla elektrik üreten tesis olmayı hedefliyor.

Elektrikli araçların otoyollara hâkim olduğu, yüksek enerji tüketen yapay zekâ modellerinin küresel rakipleri geride bırakmak için yarıştığı bir geleceğe hızla ilerleyen Çin için bu proje büyük bir kazanım anlamına geliyor.