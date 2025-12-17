ARA
  Devlet 3 milyar liralık GSS pirimi alacağından vazgeçiyor

Devlet 3 milyar liralık GSS pirimi alacağından vazgeçiyor

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmeyen 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.


Devlet 3 milyar liralık GSS pirimi alacağından vazgeçiyor

1 Ocak 2016 öncesine ait bütün Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor. Düzenleme ile sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşanmasının önüne geçilecek. Uygulamadan yaklaşık 1,5 milyon kişi yararlanacak. Devletin vazgeçtiği alacak tutarı ise 3 milyar lirayı geçiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.

Bu düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek. Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.
