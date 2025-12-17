ARA
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Türkiye'deki bu 28 yerin ortak bir özelliği var: Mutlaka görün...

Türkiye'deki bu 28 yerin ortak bir özelliği var: Mutlaka görün...

Sakin şehir kavramını muhtemelen duymuşsunuzdur. Türkiye'de 'sakin şehir' ünvanına sahip 28 adres var.


Son Güncellenme:
Türkiye'deki bu 28 yerin ortak bir özelliği var: Mutlaka görün...

Sakin Şehir (Cittaslow) kriterleri, İtalya merkezli Cittaslow hareketi tarafından belirlenmiş ve kentlerin yaşam kalitesini artırmayı, yerel kimliği korumayı ve sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan ölçütler. 

Bir kentin “Sakin Şehir” unvanı alabilmesi için nüfusunun 50.000’in altında olması gerekiyor. Ve tabi ki bu yeterli değil. Kentlerin bu ünvana sahip olabilmesi için çevre, altyapı, kentsel yaşam politikaları, tarımsal-turistik-esnaf ve sanatkarlara dair politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum, cittaslow ağı ile uyum gibi kriterleri karşılamaları gerekiyor. Türkiye'de bu ünvana sahip 28 adres ise şöyle:

1 Ahlat (Bitlis)

Ahlat (Bitlis)

2 Akyaka (Muğla)

Akyaka (Muğla)

3 Arapgir (Malatya)

Arapgir (Malatya)

4 Daday (Kastamonu)

Daday (Kastamonu)

5 Eğirdir (Isparta)

Eğirdir (Isparta)

6 Finike (Antalya)

Finike (Antalya)

7 Foça (İzmir)

Foça (İzmir)

8 Gerze (Sinop)

Gerze (Sinop)

9 Gökçeada (Çanakkale)

Gökçeada (Çanakkale)

10 Göynük (Bolu)

Göynük (Bolu)

11 Güdül (Ankara)

Güdül (Ankara)

12 Halfeti (Şanlıurfa)

Halfeti (Şanlıurfa)

13 İbradı (Antalya)

İbradı (Antalya)

14 İznik (Bursa)

İznik (Bursa)

15 Kemaliye (Erzincan)

Kemaliye (Erzincan)

16 Köyceğiz (Muğla)

Köyceğiz (Muğla)

17 Mudurnu (Bolu)

Mudurnu (Bolu)

18 Perşembe (Ordu)

Perşembe (Ordu)

19 Safranbolu (Karabük)

Safranbolu (Karabük)

20 Seferihisar (İzmir)

Seferihisar (İzmir)

21 Şarköy (Tekirdağ)

Şarköy (Tekirdağ)

22 Şavşat (Artvin)

Şavşat (Artvin)

23 Uzundere (Erzurum)

Uzundere (Erzurum)

24 Vize (Kırklareli)

Vize (Kırklareli)

25 Yalvaç (Isparta)

Yalvaç (Isparta)

26 Yenipazar (Aydın)

Yenipazar (Aydın)

27 Çameli (Denizli)

Çameli (Denizli)

28 Demre (Antalya)

Demre (Antalya)
