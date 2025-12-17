Özcan, bu yürüyüşlerin sağlıklı yaşamı ve toplumsal dayanışmayı da güçlendirdiğini kaydederek, "Projemiz tamamlandığında oluşturulan tüm rotalar dijital erişime açılacak. Böylece hem yerel hem de ulusal ölçekte doğaseverler, Muş'taki bu güzergahlara kolayca ulaşabilecek. Attığımız her adım, Muş'un tanıtımına ve doğa turizmine katkı sunacak. Yürüyüş rotamız 2 bin 645 rakımda olduğu için deneyimli ekiple geldik. Kar çok fazla, hava soğuk. Zorlu bir yürüyüş oldu. 8 kilometreyi 4 saatte yürüdük. Konumlandırma cihazımızla yürüdüğümüz rotayı kaydettik. 20 rotayı tamamlayıp dijital erişime açacağız." dedi.

Rehber Fatih Yüce de İçişleri Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen yürüyüşe katıldığını belirterek, "Kurtik Dağı rotasını başarıyla tamamladık. Zorlu bir rotaydı. Uzman ekiplerle yola çıktık. Yolculuk sırasında zaman zaman hava açık olmasına rağmen sert rüzgarlarla karşılaştık. Bu zorlu yolculuğu tamamladık. Güzel vakit geçirdik. Güneş de tüm berraklığıyla birlikte bize eşlik etti." ifadelerini kullandı.