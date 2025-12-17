Maaşı 60 bin lira ama çırak bulunamıyor: Usta, gençlerin ilgisizliğinden şikayetçi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki bir bıçak bileme ustası, ailesinden kuşaklar boyunca aktarılan mesleğini 7’nci kuşak temsilcisi olarak yaklaşık yarım asırdır büyük bir özveriyle yaşatıyor. Usta, 50–60 bin lira arasında değişen kazanca karşın çırak bulmakta zorlandığını dile getiriyor.
1 Mesleğe 15 yaşında başladı
Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Demirciler Çarşısı’nda bıçak bileme ve satış işi yapan 65 yaşındaki Mehmet Şakar, ailesinden devraldığı mesleği 7’nci kuşak olarak sürdürüyor.
15 yaşında babasının yanında mesleğe adım atan Mehmet Şakar, 50 yıldır bu işi severek yapıyor.
2 Oğlu devraldı
Şakar, ailesinde dededen oğula aktarılan mesleğin kendisinden sonra da oğlu tarafından devam ettirildiğini de söyledi.
3 40 sene Kırıkkale'de, 10 sene Antalya'da görev yaptı
Meslek serüvenini anlatan Mehmet Şakar, "Bu mesleği 50 senedir yapıyorum. 40 sene Kırıkkale'de yaptım, 10 yıldır da Antalya'dayım. Babamın babası yapıyormuş, onun da babası dedeleri yapıyormuş. Ben 7'nci kuşağım" dedi.
4 Antalya'daki iş yerinde bileme işlemi yapıyor
Bursa ve Kırıkkale'de atölyeleri bulunduğunu belirten Şakar, bıçakların atölyede üretildiğini, Antalya'daki iş yerinde ise bileme işlemini yaptığını kaydetti. Şakar, "Bir oğlum var, şu an Kırıkkale'de bu işi yapıyor" dedi.
5 "Gençler mesleğe ilgi göstermiyor"
Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Mehmet Şakar, eleman sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, "Şu an eleman bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin lira maaş veririz" açıklamasında bulundu.
6 "Sabah 8'den akşam 8'e kadar buradayım"
İşlerinin yoğun olduğunu anlatan Şakar, müşteri portföyünün büyük bölümünü lokanta, restoran ve otellerin oluşturduğunu söyledi.
"Sabah 8'den akşam 8'e kadar buradayım. Her gün yoğunluk oluyor. Kurban Bayramı Antalya'da biraz zayıf geçiyor ama diğer günler satışlarımız iyi" diyen bıçak bileme ustası, otellere giderek doğrama tahtalarının temizliğini yaptığını, bıçakları bilediğini de kaydetti.
7 "Üretim süreci değişti"
Bıçak bilemenin yanı sıra ızgara, şiş, mangal, doğrama tahtası ve soba da sattığını belirten Şakar, hem satış hem de bakım hizmeti verdiklerini kaydetti.
Üretim sürecinin de değiştiğini anlatan Mehmet Şakar, "Eskiden bıçakları tek tek elimizle yapardık. Şimdi makine kesiyor, biz sapını takıyor, bilemesini yapıp paketliyoruz" ifadelerini kullandı.
8 Satışlar değişkenlik gösteriyor
Satışların gününe göre değiştiğini belirten Şakar, "Gün oluyor 5 bıçak satıyoruz, gün oluyor 300 bıçak. İç Anadolu'ya, Doğu'ya 300, 500, hatta 2 bin bıçak toptan gönderiyoruz" dedi.