E-ticaret devi Temu'nun ana şirketi olan PDD Holdings Inc.'in hisselerinde pazartesi günü yaşanan düşüş, Colin Huang'ın servetinin bir günde 14,1 milyar dolar erimesine neden oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Huang, bu gelişme ile "Çin'in en zengini" unvanını kaybetti ve 35,2 milyar dolarlık net servetiyle Çin'in dördüncü en zengin kişisi oldu.

Colin Huang; 8 Ağustos'ta Zhong Shanshan'ın yerini alarak "Çin'in en zenginleri" sıralamasında üç yıldan uzun bir süre sonra zirveye çıkan ilk teknoloji kralı olmuştu. Ancak bu gelişmelerin ardından Zhong, pazartesi günü 50 milyar dolarlık servetiyle 1 numaralı sırayı geri aldı.

Bloomberg News'in haberine göre PDD'nin gelirleri analist tahminlerinin gerisinde kalmış ve büyümenin yavaşlayacağı uyarısı yapılmıştı. İcra Kurulu Başkanı Chen Lei, şirketin mevcut gidişatının sürdürülebilir olmadığını söylemişti. Yönetim ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içinde potansiyel temettü ödemeleri ve hisse geri alımlarına ilişkin beklentileri de azaltmıştı. Şirketin ABD'de listelenen hisseleri yüzde 29 düşmüş ve bu şimdiye kadarki en yüksek düşüş olmuştu.

2015 yılında kuruldu

Huang, birkaç oyun ve e-ticaret girişimi başlattıktan sonra 2015 yılında PDD'yi kurmuştu. Eski Google mühendisi, 2021'in başlarında net serveti 71,5 milyar dolara ulaşarak hızla dünyanın en zengin insanları sıralamasında yükselmişti. 2020'de PDD'nin genel müdürlük görevinden istifa etmişti.

E-ticaret platformu ise, küresel enflasyon artarken devasa promosyonlarla çok ucuz ürünler satmasıyla biliniyor. Temu marka adı altında Çin dışına yayılırken 2022'de hızla en çok indirilen ABD uygulamalarından biri haline gelmişti.

Türkiye'de de popüler olan uygulama sonrası Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla, yurtdışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirilmişti.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında karar kapsamında Amazon, Aliexpress ve Temu gibi e-ticaret sitelerinden yapılacak yurt dışı alışverişlerde hızlı kargo alışveriş limiti 150 eurodan 30 euro seviyesine düşürülmüştü. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Avrupa Birliği’nden gelen kargolarda yeni vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda ise yeni vergi oranı yüzde 60 olarak uygulanmaya başlanmıştı.