Hobilerini gelir kapısına dönüştürdüler: Şimdi gelen siparişlere yetişmeye çalışıyorlar

Emekli olduktan sonra hobi amacıyla küçük bir alanda fide üretimine başlayan iki işçi, zamanla üretim alanını 40 metrekareden 4 bin metrekareye kadar büyüttü.

Anadolu Ajansı

Tokat’ta emekli olduktan sonra fide üretimine yönelen iki eski işçi, hobi olarak başladıkları üretimi yıllar içinde büyüterek 4 bin metrekarelik alana taşıdı.

Hobilerini gelir kapısına dönüştürdüler

Tokat-Turhal kara yolu, havalimanı yakınlarında 40 metrekare serada hobi amacıyla fide üretimine başlayan iki arkadaşın hobisi zaman içinde gelir kapısına dönüştü.

Siparişlere yetişmeye çalışıyorlar

İki arkadaş şimdi gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Yaklaşık 45 çeşit fide üretimi yapılıyor

Yılmaz, AA muhabirine, serada yaklaşık 45 çeşit fide üretimi yaptıklarını söyledi.

Yerli tohum kullanıyorlar

Üretim yaptıkları çeşitlerin yerli tohumlardan oluştuğunu ifade eden Yılmaz, "Yabancı menşeli tohumlarımız yoktur. 15 yıldır bu sektördeyiz. Domates çeşitleri, biber çeşitleri, patlıcan çeşitlerimiz var. Sadece yurt içine gönderiyoruz fidelerimizi. Özellikle Tokat yöresine. Diğer illerden de bize ulaşıyorlar, satışımız mevcut. Geçen sene 30 ile fide göndermişizdir. Biz direkt üretimden satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ata tohumuna yakın fide kullanılıyor

Ürettikleri fidelerin ata tohumuna yakın olduğunu belirten Yılmaz, "Bu fidelerden kendiniz tohumları alarak büyütebilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz. Şu an taban fiyatı 7,5 lira. Hibrit dediğimiz gruplar, sırık domates, F1 olan patlıcanlar, dolma biberin fidesinin tane satışımız 15 lira. Biz ürettiğimizi bu bölgeye yetiştiremiyoruz. Yılda 1 ila 1,5 milyon fide satıyoruz. Tarım Bakanlığı onaylı tohumlardan fidelerimizi üretiyoruz. Yabancı menşeli tohum kullanmıyoruz. Bu bölgede ülkemize ait tohumları kullanıyoruz. Tokat içinde bu bölgeye uygun olan tohumları kullanıyoruz." dedi.

"Geldiğimiz noktaya kendimiz de şaşırıyoruz"

Geldikleri noktaya kendilerinin de şaşırdığını ifade eden Yılmaz, "Arkadaşım Muhterem Çağatay ile beraber küçük bir sera yaptık. Bununla başladık. Bugün üretim safhasında 4 bin metrekare seramız var. Bugünlere geleceğimiz aklımızdan bile geçmiyordu ama çalışmak bizi öyle bir yere getirdi ki bugün fide üretim işletmemiz oldu. Bundan dolayı da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz." açıklamalarında da bulundu.
