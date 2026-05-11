Kozan'da kayısı mesaisi: Bahçede kilogramı 60-80 TL

Adana'nın Kozan ilçesinde binbir emekle üretilen erkenci kayısıların hasadı başladı.
Tarım işçileri bahçelere girerek kayısıları tek tek topladı. İlçedeki Gaziköy Mahallesi'nde 30 dönüm arazide yetiştirilen kayısılardan bu yıl yaklaşık 20 ton rekolte bekleniyor.
Bahçede hasat yapan Faruk Usanmaz, aşırı yağışlar nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını ifade ederek, "Hasat beklediğimiz gibi değil. Bu yıl aşırı yağışlar ve dolu nedeniyle rekoltede düşüş var ama yine de mahsul bereketli. Bahçede fiyatlar 60-80 TL arasında değişiyor. Ürünler genellikle Irak bölgesine gönderiliyor" dedi.
Adana’nın Kozan ilçesinde, büyük emeklerle yetiştirilen erkenci kayısı sezonu heyecanla açıldı. Gaziköy Mahallesi’ndeki bahçelerde hummalı bir çalışma yürüten tarım işçileri, dallarındaki ilk meyveleri özenle hasat etmeye başladı.
