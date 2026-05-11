Kozan'da kayısı mesaisi: Bahçede kilogramı 60-80 TL

Adana'nın Kozan ilçesinde erkenci kayısı hasadı başladı. Erkenci kayısının kilogram fiyatı bahçede 60-80 TL arasında alıcı buluyor.

İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde binbir emekle üretilen erkenci kayısıların hasadı başladı. 

Tarım işçileri bahçelere girerek kayısıları tek tek topladı. İlçedeki Gaziköy Mahallesi'nde 30 dönüm arazide yetiştirilen kayısılardan bu yıl yaklaşık 20 ton rekolte bekleniyor.

Erkenci kayısının bahçede kilogramı 60-80 TL arasında alıcı buluyor.

Bahçede hasat yapan Faruk Usanmaz, aşırı yağışlar nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını ifade ederek, "Hasat beklediğimiz gibi değil. Bu yıl aşırı yağışlar ve dolu nedeniyle rekoltede düşüş var ama yine de mahsul bereketli. Bahçede fiyatlar 60-80 TL arasında değişiyor. Ürünler genellikle Irak bölgesine gönderiliyor" dedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde, büyük emeklerle yetiştirilen erkenci kayısı sezonu heyecanla açıldı. Gaziköy Mahallesi’ndeki bahçelerde hummalı bir çalışma yürüten tarım işçileri, dallarındaki ilk meyveleri özenle hasat etmeye başladı.

Kozan’ın bereketli topraklarında yetişen bu ilk ürünler, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de piyasaya taze bir giriş yapıyor.

Hasatta çalışan Hanife Görgülü ise kayısıların yurt içi ve yurt dışına gönderildiğini anlatarak, "Hasat güzel ve renkli geçiyor. Ürünler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor" ifadelerini kullandı.
