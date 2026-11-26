Halitov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da düzenlenen toplantıda, yabancı dijital platformların uyguladığı kısıtlamaların Rus ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Söz konusu kısıtlamaların ekonomik boyutuna işaret eden Halitov, "Sektör temsilcilerinin tahminlerine göre, 2022'den bu yana Google Play'de ödemelerin engellenmesi nedeniyle şirketlerimizin potansiyel kaybı aylık 4,2 milyar ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) düzeyinde." dedi.

Halitov, Rus vatandaşlarının alternatif yöntemlere başvurmadan uygulama içi satın alma işlemlerini gerçekleştiremediğini, abonelik başlatamadığını veya mevcut aboneliklerini yenileyemediğini belirtti.

Google Ads reklam hizmetinin de devre dışı bırakılması nedeniyle Rus şirketlerinin tanıtım imkanlarının kısıtlandığını anlatan Halitov, "Tüm bunlar, yabancı dijital sistem ve platformlara bağımlılığın Rus ekonomisi açısından ciddi bir mali risk oluşturduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'ya yönelik uygulamaya başladığı yaptırımların ardından çok sayıda teknoloji şirketi ülkedeki faaliyetlerini durdurmuş veya sınırlandırmıştı.

Google, Mart 2022'de Rusya'daki kullanıcılar için Google Play ödeme sistemini askıya alırken Apple da ülkedeki resmi ürün satışlarını durdurmuş ve Apple Pay dahil çeşitli hizmetlerine kısıtlamalar getirmişti.