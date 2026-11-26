Yapay zeka şirketi Anthropic’in CEO’su Dario Amodei, insanlığın özgür iradesini ve karar alma yetkisini süper zeki yapay zeka sistemlerine devretmesi gerektiğini savunduğuna yönelik iddiaları sert bir dille yalanladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Amodei, Amerikan haber sitesi Axios’ta yayımlanan ve Anthropic bünyesinde insanların karar alma gücünün bir kısmını yapay zekaya bırakması gerektiği yönünde yaygın bir görüş bulunduğunu öne süren habere tepki gösterdi. Amodei, "Hayır, 'insanlığın özgür iradesini' yapay zeka sistemlerine teslim etmemiz gerektiğine inanmıyorum ve böyle bir şeyi savunduğumu ima etmek saçmalık. Yönetimi yapay zekaya devretmek berbat bir fikir" ifadelerini kullandı.

"Verimlilik uğruna kendi kaderimizi tayin hakkından vazgeçemeyiz"

The Times of India'da yer alan habere göre; eleştirilere tarihsel ve siyasi bir perspektifle yanıt veren Amodei, binlerce yıldır otokrasi savunucularının, bu yönetim biçiminin demokrasiye kıyasla daha hızlı ve kesin kararlar alınmasını sağladığını iddia ettiğini hatırlattı. Amodei, "Bu doğru olsa bile ki şüpheliyim meşruiyeti veya kendi kaderini tayin hakkını asla verimlilik ya da güvenlik sunağında kurban etmemeliyiz" diyerek bu argümanın yapay zeka yönetimine karşı da kelimesi kelimesine geçerli olduğunu vurguladı.

Rakiplerine "Slogan" eleştirisi

Yapay zekanın bir sonraki nesil yapay zekayı inşa ettiği "özyinelemeli kendini geliştirme" sürecinin insanların kontrol edebileceğinden daha hızlı ilerleyebileceği uyarısında bulunan Amodei, çalışanların uyum sağlayabilmesi için bazı yapay zeka uygulamalarının yavaşlatılması hatta durdurulması gerekebileceğini söyledi.

Amodei, açıklamasının sonunda rakip şirketlerin yöneticilerine de gönderme yaparak, bazı CEO'ların ürünlerinde hiçbir değişiklik yapmadan yalnızca "insan kontrolü" veya "yapay zeka sadece bir araçtır" gibi sloganları tekrarlayarak ticari ve siyasi pozisyon aldıklarını öne sürdü.