Tam Finans’ın büyüme sürecinde şubeleşme, operasyonel yapılanma, iş süreçlerinin yeniden tasarlanması ve dijital dönüşüm alanlarında önemli rol oynayan Çıralı, yeni görevinde satın alma sorumluluğunu sürdürürken şirketin insan kaynakları stratejilerine ve yönetimine de liderlik edecek.

Çıralı’nın yeni görevindeki öncelikli çalışma alanları arasında yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim, çalışan deneyimi, çalışan bağlılığı ve kurum kültürünün güçlendirilmesi yer alacak. Çıralı, Tam Finans’ın farklı iş alanlarında edindiği yöneticilik deneyimiyle şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda insan kaynağının ve organizasyonel yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanacak.

Finans sektöründe 20 yılı aşkın deneyim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Sertaç Çıralı, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde İşletme (Muhasebe-Finans) alanında yüksek lisansını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım alanında doktora eğitimini sürdüren Çıralı, profesyonel kariyerine 2003 yılında Finansbank’ta müfettiş yardımcısı olarak başladı. Teftiş Kurulu bünyesinde Şube Denetimleri ve Soruşturma bölümlerinde yöneticilik yaptı.

Aralık 2014’te İç Denetim Başkanı olarak Tam Finans’a katılan Çıralı, 2015 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak Operasyon, Müşteri Hizmet Merkezi, Satın Alma ve İdari İşler başta olmak üzere farklı birimlerin yönetiminde sorumluluk üstlendi.