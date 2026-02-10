1 milyonu aşan dev nüfusun getirdiği fırsatlar ve zorluklar neler? Esenyurtlular anlattı

Nüfus artışının olduğu bölgede konut dinamizminin hiçbir zaman eksilmeyeceğini dile getiren Kaya, artan inşaat maliyetleri nedeniyle yeni projelerin azaldığını belirtti. Kaya, "5 sene öncesine kadar çok fazla yeni bina ve proje vardı. Enflasyonla birlikte inşaat maliyetleri arttı, bu da yeni projeleri azalttı. Yeni binalar olmayınca eski binalarla idare ediliyor. Talep çok ama o talebe oranla konut sunumu yeterli değil." değerlendirmesini yaptı.

Kaya, konut tercihlerinin sosyolojik yapıya göre şekillendiğini, bekarların 1+1, geniş ailelerin 3+1, çekirdek ailelerin 2+1 daire istediğini, her talebe yönelik konut olduğunu, talep doğrultusunda uygun daireleri sunduklarını aktardı.