Müzayede Evi yetkilisi Adam Cook, sığınağın Soğuk Savaş sırasında uçakları ve nükleer tehditleri takip etmek için kullanıldığını söylüyor. Cook, betonarme sığınağı “kendi başınıza oradayken biraz ürkütücü” olarak nitelendiriyor.

1961 yılında açılan ve 1991’de hizmet dışı kalan sığınağa yaklaşık 4 metrelik bir merdivenle iniliyor. Sığınakta eski bir ranza ve küçük bir tuvalet var.

Sığınağa geçmişte patlamanın yerini belirleyen bir cihaz, bomba gücü göstergesi, telefon ve radyo alıcısı ile radyasyon ölçümü yapan bir cihaz da konulmuş.

Cook, sığınağa ilginin çok olduğunu, bazı kişilerin koronavirüsten saklanmak için sığınağı kullanmayı düşünüyor olabileceğini söylüyor.

Nükleer bir saldırıda hayatta kalmak için inşa edilen sığınak 2 yetişkinin kalabileceği şekilde tasarlanmış.

Soğuk Savaş sırasında bu güvenli izleme karakolunda, bir nükleer bombanın ardından gönüllülerin raporlamasına yardımcı olacak araçlar yer alıyordu.

Demir kapakla örtülen sığınak, o dönem nükleer savaştan kurtulanların aylarca hayatta kalabilmesi için gerekli malzeme ile donatılmış.