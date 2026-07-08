Düğün sezonunun vazgeçilmezi: Gaziantep baklavasına yoğun ilgi

Kız isteme, nişan ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte taleplerin arttığını aktaran Kozan, yurt içi ve yurt dışındaki tüm ülkelere gönderebildiklerini vurgulayarak, "Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kız isteme, nişan ve düğün organizasyonları arttı. Buna bağlı olarak siparişlerimiz de önemli ölçüde yükseldi. Şu anda ürünlerimizi başta Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Ayrıca Irak başta olmak üzere yurt dışından da yoğun talep alıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasına baklava gönderimi yapıyoruz. Sezonun başlamasıyla özellikle düğünler için verilen siparişlerde büyük artış yaşandı. Ekibimizle birlikte tüm talepleri zamanında yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.