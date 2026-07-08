Düğün sezonunun vazgeçilmezi: Gaziantep baklavasına yoğun ilgi

Kız isteme, nişan ve düğün merasimleri için özel olarak hazırlanan baklava tepsileri yoğun talep görürken, baklava ustaları siparişlere yetişebilmek için mesailerini artırdı.
1 İlgi arttı
Gastronomi kenti Gaziantep'te, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte geleneksel ikramların vazgeçilmezi olan Avrupa tescilli baklavaya olan ilgi arttı.
2 Hummalı çalışmalar devam ediyor
Özellikle kız isteme, söz, nişan ve düğün organizasyonlarında tercih edilen özel süslemeli veya klasik baklava tepsileri, hem ailelerin hem de misafirlerin beğenisini toplarken baklava imalathanelerinde hummalı çalışmalar devam ediyor.
3 Yoğun tempoda çalışıyorlar
Kentte yaklaşık 30 yıldır baklavacılık yapan Ömer Kozan, düğün sezonunda siparişlerin normal dönemlere göre önemli ölçüde arttığını belirterek, gelen taleplere yetişebilmek için yoğun tempoda çalıştıklarını ifade etti.
4 "Baklava geleneğini yaşatmaya devam ediyoruz"
Gaziantep'te eski usul, butik üretim yapan baklavacılardan biri olduklarını ve baklava geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirten Kozan Baklava İşletme sahibi Ömer Kozan, "İşletmemiz 37 yıllık bir işletmedir. Gaziantep'te eski usul, butik üretim yapan nadir baklavacılardan biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Baklavalarımız, taş fırında meşe odunuyla pişirilen, sert buğday unu kullanılarak ve tamamen oklava emeğiyle hazırlanan geleneksel Gaziantep baklavasıdır. Eski Gaziantep baklavasının lezzetini özleyen çok sayıda müşterimiz bulunuyor. Bu geleneği yaşatmaya devam ederek, Gaziantep'te hala böyle bir üretimin sürdüğünü göstermekten mutluluk duyuyoruz. Ürettiğimiz bu özel baklavaya yoğun ilgi var" dedi.
5 "Düğün sezonu açıldı siparişlerimiz de önemli ölçüde yükseldi"
Kız isteme, nişan ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte taleplerin arttığını aktaran Kozan, yurt içi ve yurt dışındaki tüm ülkelere gönderebildiklerini vurgulayarak, "Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kız isteme, nişan ve düğün organizasyonları arttı. Buna bağlı olarak siparişlerimiz de önemli ölçüde yükseldi. Şu anda ürünlerimizi başta Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Ayrıca Irak başta olmak üzere yurt dışından da yoğun talep alıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasına baklava gönderimi yapıyoruz. Sezonun başlamasıyla özellikle düğünler için verilen siparişlerde büyük artış yaşandı. Ekibimizle birlikte tüm talepleri zamanında yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
6 "Baklavamızın kilogram fiyatı bin 800 TL'dir"
Düğün sezonunda fiyatları ekonomik tuttuklarını söyleyen Kozan, "Müşterilerimiz en çok 3 kilogramlık tepsileri tercih ediyor. Bunun yanı sıra isteyenlere havuç dilimi baklava da gönderiyoruz. Baklavamızın kilogram fiyatı bin 800 TL'dir. Ancak günümüzde düğün yapmanın ekonomik açıdan kolay olmadığının farkındayız. Bu nedenle yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla düğün sezonuna özel indirimli kampanyalar düzenliyoruz" diye konuştu.