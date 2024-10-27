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36 yıl sonra ilk: Kararın arkasında Bezos mu var?

Washington Post gazetesi uzun yıllar sonra ilk kez ABD başkanlık seçiminde herhangi bir adayı desteklemeyeceğini duyurdu. İddialara göre kararın arkasında ise The Post’un sahibi, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos var.

27 Ekim 2024 | 09:20
36 yıl sonra ilk: Kararın arkasında Bezos mu var?

ABD'de demokratlara yakınlığıyla bilinen Washington Post uzun yıllardır süren bir geleneğini bozdu. Gazete, cuma güna yaptığı açıklamada, bu yıl veya bundan sonra başkanlık seçimlerinde hiçbir adayı desteklemeyeceğini duyurdu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu WP adına Genel Yayın Yönetmeni William Lewis imzasıyla yapılan açıklamada, "Washington Post bu seçimlerde herhangi bir başkan adayına destek açıklaması yapmayacaktır, bundan sonraki başkanlık seçimlerinde de yapmayacaktır. 'Hiçbir başkan adayını desteklememe' şeklindeki asıl köklerimize geri dönüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD medyasındaki haberlerde ise gazetenin Harris'i desteklemeye çok yakın olduğu ancak Bezos'un müdahale ettiği ve 'kimseye destek vermeme' kararı alındığı belirtiliyor.

Trump, başkanlık döneminde milyarder Bezos’u ve 2013 yılında satın aldığı Post gazetesini sık sık eleştirmişti. Gazete 2016′da ve ardından 2020′de Trump’ın rakipleri Hillary Clinton ve Başkan Joe Biden’ı, Cumhuriyetçi Parti’yi sert bir dille kınayan başyazılarında desteklemişti.

Amazon, 2019′da açtığı bir davada ise Trump’ın Bezos’a zarar verme çabası nedeniyle Pentagon ile olan 10 milyar dolarlık bulut bilişim sözleşmesini kaybettiğini iddia etmişti. İlk kez 1976'da dönemin Demokrat adayı Jimmy Carter'a destek açıklaması yapan gazete, 1988 yılındaki başkanlık seçimlerinden bu yana tüm seçimlerde bir başkan adayını desteklediğini açıklıyordu.

 

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