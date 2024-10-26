Son düzlükte yeni anket: Harris mi Trump mı?

ABD'de Kamala Harris ve Donald Trump yarışında son düzlüğe girilirken durum kafa kafaya gidiyor. CNN'nin son anketine göre seçmenlerin %47'si Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ve aynı oranda %47'si eski Başkan Donald Trump'ı destekliyor. CNN'nin eylül ayında yayınladığı anket Harris'e desteği %48 ve Trump'a desteği %47 olarak ölçmüştü.

İşte anketten notlar