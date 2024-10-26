Son düzlükte yeni anket: Harris mi Trump mı?

ABD'de Kamala Harris ve Donald Trump yarışında son düzlüğe girilirken durum kafa kafaya gidiyor. CNN'nin son anketine göre seçmenlerin %47'si Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ve aynı oranda %47'si eski Başkan Donald Trump'ı destekliyor. CNN'nin eylül ayında yayınladığı anket Harris'e desteği %48 ve Trump'a desteği %47 olarak ölçmüştü.
İşte anketten notlar
- Seçmenin %85'i hangi partiyi destekleyeceğini başından beri bildiğini; sadece %15'i bu süreçte fikrini değiştirdiğini söylüyor.
- Potansiyel seçmenlerin %2'si henüz bir adaya karar vermediğini; belirtiyor. %9'u ise oy kullanmadan önce fikrini değiştirebileceğini belirtiyor.
- Tercihlerinin belli olduğunu söyleyen seçmenlerin %50'si Harris, %49'u Trump diyor.
- Kararını değiştirebilecek seçmenlerin Trump'a yönelme ve küçük parti ve bağımsız adayları destekleme olasılığı kararlı seçmenlere göre çok daha yüksek. (%38 Trump'ı, %31 Harris'i, %30 başka birini destekliyor).
- Kararını verdiğini söyleyen seçmenlerin %70'i oy vermek için “son derece motive” olduğunu söylerken, bu oran fikrini değiştirebilecekler arasında %27'ye düşüyor.
- Ankete göre Harris, Demokratların erken ya da posta yoluyla oy kullanma eğiliminin daha yüksek olması nedeniyle şu ana kadar Trump'tan daha fazla oy topladı.
- Ülke genelinde erken oy verme işlemlerinin başlamasının ardından 20-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, oylarını çoktan kullandığını söyleyen %20'lik seçmen kitlesi %61 Harris'e %36 Trump'a oy kullanırken, henüz oy kullanmadığını söyleyenlerin oranı %50'ye %44 ile Trump lehine değişiyor.