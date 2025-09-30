Yadi Zhang olarak da bilinen Zhimin Qian pazartesi günü Londra Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde yasadışı yollarla kripto para edinme ve bulundurma suçunu kabul etti.

Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de 128.000’den fazla mağduru dolandırarak büyük ölçekli bir dolandırıcılık şebekesine liderlik etti ve çalınan fonları bitcoin varlıklarında sakladı. Met Polisi, 47 yaşındaki Qian'ın suçunu kabul etmesinin, küresel bir kara para aklama ağına yönelik yedi yıllık bir soruşturmanın ardından geldiğini belirtti. Met, Qian'dan toplam 61.000 bitcoinin ele geçirildiğini söyledi.

Çinli medya kuruluşu Lifeweek, 2024 yılında yayımladığı haberinde, çoğunluğu 50 ila 75 yaşları arasındaki yatırımcıların, Qian tarafından tanıtılan yatırımlara “yüz binlerce ila on milyonlarca yuan” para yatırdığını bildirdi. Lifeweek’e göre o dönemde Çin’de oldukça popüler olan kripto paraların cazibesinden yararlanıyor, günlük temettüler ve garanti kârlar vaat ediyordu.

BBC'de yer alan habere göre; polis, soruşturmanın 2018 yılında suç teşkil eden varlık transferi hakkında aldıkları bir ihbar üzerine başladığını belirtti. Met soruşturmasına liderlik eden ekipten Isabella Grotto, Qian'ın tutuklanmasına kadar beş yıl boyunca "adaletten kaçtığını" ve bunun birden fazla yargı alanını içeren karmaşık bir soruşturma gerektirdiğini söyledi. Met'e göre, sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçtı ve Birleşik Krallık'a girdi, burada çalıntı parayı mülk satın alarak aklamaya çalıştı.

Kara Para Aklama ve Mağdurlar



Habere göre Qian, geçen yıl suç operasyonundaki rolü nedeniyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Jian Wen adlı bir Çin restoranı çalışanından yardım alıyordu. Savcılık, bu yılın başlarında, 44 yaşındaki Wen'in dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladığını ve bir restoranın bodrumunda yaşarken Kuzey Londra'da "milyonlarca poundluk kiralık bir eve" taşındığını söyledi. CPS ayrıca, Wen'in Dubai'de 500.000 pounddan fazla değerde iki mülk satın aldığını belirtti.

SERVET TANRIÇASI DİYORLARDI

Met, Wen'den de 300 milyon pound değerinde bitcoin ele geçirdiğini söyledi. Wen, mülkleri Çin'den gelen bir işveren için satın aldığını iddia etti. Ancak CPS, büyük miktardaki bitcoin ve bunu nasıl edindiğine dair kanıt eksikliğinin, paranın suç teşkil eden bir kaynaktan geldiğini gösterdiğini belirtti. Yatırımcıların, "servet tanrıçası" olarak tanımlanan Qian hakkında çok az şey bildiği bildirildi.

"Tanrıça" olmak istiyordu



Financial Times'ın haberine göre, İngiltere polisinin ele geçirdiği dijital günlükte Qian, Dalai Lama tarafından "Reenkarnasyon Tanrıçası" olarak kutsanma arzusunu dile getiriyor.

Liderlik yapmak istiyordu



Günlükte ayrıca, "Liberland" olarak bilinen ve yöneteceği krallığa ilişkin planlar da yer alıyor. Hırvatistan ve Sırbistan arasında Tuna Nehri üzerinde yer alan, 7 kilometrekarelik tanınmayan ve ıssız bir mikro ulusa liderlik etmeyi planlıyordu.

Soruşturma Devam Ediyor



Baş Savcı Yardımcısı Robin Weyell, "Bitcoin ve diğer kripto paralar, organize suçlular tarafından varlıkları gizlemek ve transfer etmek için giderek daha fazla kullanılıyor" dedi.