1000 hakim-savcı yardımcısı alınacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.30'da başlayan ve yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu.



Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefiyle 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Bu önemli açıklama sonrası, hukuk fakültesi mezunu adayların gündemine hakim-savcı yardımcısı sınavının tarihi geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece alım sayısını duyurmuş olup, Adalet Bakanlığı tarafından bu alıma ilişkin sınavın tam tarihi ve başvuru şartları henüz resmî olarak açıklanmadı.

Hakim ve savcı yardımcısı alım süreci, Adalet Bakanlığı tarafından detaylandırılacak ve adayların katılması gereken giriş sınavı (muhtemelen Adli Yargı Sınavı formatında) için ÖSYM ile birlikte bir takvim belirlenecektir.

Hukuk mezunlarının, başvuru tarihleri, sınav takvimi ve aranan kesin şartlar (KPSS puan türü ve şartı dahil) için Adalet Bakanlığı ve ÖSYM'nin resmî internet sitelerini çok yakından takip etmeleri gerekmektedir.

Sınav takvimi ile ilgili resmî bir duyuru yapıldığında, gerekli bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.