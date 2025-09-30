AÖL sınavları ne zaman? 2025 Açıköğretim Lisesi AÖL giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturum tarihleri ve saatleri Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından netleştirildi. Kayıt yenileme işlemlerinin 26 Eylül'e kadar devam ettiği bu dönem için sınavlar Aralık ayında yapılacak.

Adayların katılması gereken üç oturumun tarih ve saat bilgileri şu şekildedir: