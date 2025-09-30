ARA
DOLAR
41,58
-0,01%
DOLAR
EURO
48,87
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
5139,35
0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
11012,12
-0,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖL sınavları ne zaman? 2025 Açıköğretim Lisesi AÖL giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL sınavları ne zaman? 2025 Açıköğretim Lisesi AÖL giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için kayıt yenileme dönemi sona erdi. Kayıtlarını başarıyla tamamlayan binlerce öğrencinin şimdi tüm dikkati, AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağına çevrilmiş durumda. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2025 Açıköğretim Lisesi AÖL giriş belgesi nasıl alınır?


AÖL sınavları ne zaman? 2025 Açıköğretim Lisesi AÖL giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 1. Dönem Sınavları hazırlıkları başladı. Kayıt işlemleri 26 Eylül'de sona ererken, lise eğitimlerini uzaktan tamamlayan adaylara yönelik kritik bir duyuru geldi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihleri ve oturum saatlerini resmen açıkladı.

 

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturum tarihleri ve saatleri Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından netleştirildi. Kayıt yenileme işlemlerinin 26 Eylül'e kadar devam ettiği bu dönem için sınavlar Aralık ayında yapılacak.

Adayların katılması gereken üç oturumun tarih ve saat bilgileri şu şekildedir:

OturumTarihSaat (Türkiye Saati ile)
1. Oturum20 Aralık 2025 Cumartesi10.00
2. Oturum20 Aralık 2025 Cumartesi14.00
3. Oturum21 Aralık 2025 Pazar10.00

 

SINAV KATILIM ÜCRETİNİN YATIRILMASI

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavlarına katılacak öğrencilerin ödemesi gereken sınav katılım ücreti ve ödeme yöntemleri belirlendi.

Sınav Ücreti ve Ödeme Bilgileri

Ücret Miktarı: Sınav katılım ücreti 400 TL (dört yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

Ödeme Tarih Aralığı: Ücretler, 03 Eylül 2025 tarihinden başlayarak 03 Ekim 2025 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir.

Ödeme Yöntemleri:

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile ödeme yapılabilir.

T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetleri üzerinden de ödeme kabul edilmektedir.

Öğrencilerin, aşağıdaki durumlarda yatırdıkları sınav katılım ücretini geri alamayacakları belirtilmiştir:

Sınav/kayıt başvurusu yapmayan adaylar.

Sınav yerleştirme işlemi tamamlanıp sınava girmeyen adaylar.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar. Bu konulardaki itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Öğrencilerin, mağduriyet yaşamamak için 03 Ekim 2025 tarihine kadar hem kayıt yenileme hem de sınav ücreti ödeme işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.

 

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavlarına hazırlanan öğrencilerin, sınavlara giriş yapabilmeleri için gerekli olan fotoğraflı sınav giriş belgelerinin yayımlanma tarihleri belli oldu.

Adayların, sınav türlerine göre belgelerine erişebilecekleri tarihler şunlardır:

E-Sınava Girecek Adaylar: 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren.

Yazılı Sınava Girecek Adaylar: 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren.

Belgeye Erişim: Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenci girişlerini yaparak belgelerini alabileceklerdir.

 

Sınava Girişte Gerekli Belgeler

Sınav günü sorun yaşamamak için adayların yanlarında bulundurması gereken iki temel belge vardır:

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi.

Üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri:

Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı

T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi

Geçerlik Süresi Devam Eden Pasaport

KKTC vatandaşları için KKTC Kimlik Kartı

Adayların, sınav gününden önce belgelerini hazırlamaları ve herhangi bir aksaklık yaşamamaları için bu tarihlere dikkat etmeleri önemlidir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL