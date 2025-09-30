ARA
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri açık artırması yapacak

TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri açık artırması yapacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelindeki 48 farklı ilde bulunan toplam 509 adet gayrimenkulü açık artırma usulüyle satışa sunuyor. Satışa çıkarılan bu taşınmazlar arasında konutlar, iş yerleri ve ticaret merkezleri yer alıyor.


Son Güncellenme:
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri açık artırması yapacak

Büyük açık artırma satışları, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde sabah saat 10:30'da başlayacak. Müzayedeler, eş zamanlı olarak Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu ile İstanbul Küçükçekmece TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenecektir.

İstekliler, fiziki katılımın yanı sıra, online ortamda da teklif verebilirler. İnternet üzerinden katılım adresi muzayede.emlakyonetim.com.tr olarak belirlenmiştir. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, taşınmazın niteliğine göre 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında belirlenen bir teminat ücreti yatırması gerekmektedir.

Ödeme Planı ve Vade Seçenekleri

Alıcılar için farklı ödeme kolaylıkları sunulmaktadır:

Konutlar: %25 peşinat ve 72 ay taksit imkânı.

İş Yerleri: İki farklı seçenek sunuluyor:

%10 peşinat ile 96 ay vade.

%30 peşinat ile 60 ay vade.

Isparta Taşınmazları: Sadece Isparta'daki gayrimenkuller için %15 peşinat ve 120 ay uzun vade seçeneği mevcuttur.

Satışın Yapılacağı İller Listesi

TOKİ'nin açık artırma ile satış yapacağı 48 il şunlardır:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

*İNTERNET KATILIM BAŞVURUSU 1 İŞ GÜNÜ ÖNCESİNDE SONLANACAKTIR.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı
yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup;  

Muhammen bedeli 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,

Muhammen bedeli 2.000.000 – 2.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

Muhammen bedeli 3.000.000 - 5.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,

Muhammenbedeli 6.000.000.- 11.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL

Muhammen bedeli 12.000.000.-TL ve üstünde olanlar İçin 1.000.000.-(Birmilyon) TL,  

katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

331,332,333,334,335,336,337,338,339,366,420,421,443,444,445 Lot numaralı taşınmazlar için %10 peşin 96 ay vade,
330 Lot numaralı taşınmaz için %15 peşin 120 ay vade, uygulanacaktır.

1 ADANA SARIÇAM'DA 86,12 M² KONUT

ADANA SARIÇAM'DA 86,12 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.428.976,00

2 KIRKLARELİ MERKEZ'DE 86,44 M² KONUT

KIRKLARELİ MERKEZ'DE 86,44 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.526.251,00

3 KIRKLARELİ MERKEZ'DE 85,21 M² KONUT

KIRKLARELİ MERKEZ'DE 85,21 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.459.761,00
 

4 KIRKLARELİ MERKEZ'DE 84,90 M² KONUT

KIRKLARELİ MERKEZ'DE 84,90 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.422.001,00

5 AYDIN BOZDOĞAN'DA 87,18 M² KONUT

AYDIN BOZDOĞAN'DA 87,18 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.835.816,00

 

6 AYDIN EFELER'DE 86,93 M² KONUT

AYDIN EFELER'DE 86,93 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.968.648,00

7 AYDIN EFELER'DE 84,99 M² KONUT

AYDIN EFELER'DE 84,99 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.485.744,00

8 AYDIN NAZİLLİ'DE 86,33 M² KONUT

AYDIN NAZİLLİ'DE 86,33 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.823.746,00

9 ESKİŞEHİR SARICAKAYA'DA 107,84 M² KONUT

ESKİŞEHİR SARICAKAYA'DA 107,84 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺3.397.469,00

10 ESKİŞEHİR MİHALIÇCIK'TA 85,90 M² KONUT

ESKİŞEHİR MİHALIÇCIK'TA 85,90 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.263.449,00

11 ANKARA MAMAK'TA 85,46 M² KONUT

ANKARA MAMAK'TA 85,46 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.649.206,00

12 AKSARAY ESKİL'DE 87,99 M² KONUT

AKSARAY ESKİL'DE 87,99 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.004.117,00
 

13 AKSARAY ESKİL'DE 87,99 M² KONUT

AKSARAY ESKİL'DE 87,99 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.875.785,00

14 AMASYA GÖYNÜCEK'TE 86,68 M² KONUT

AMASYA GÖYNÜCEK'TE 86,68 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.432.423,00

15 ORDU GÖLKÖY'DE 103,24 M² KONUT

ORDU GÖLKÖY'DE 103,24 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.734.091,00

16 ORDU KABADÜZ'DE 87,16 M² KONUT

ORDU KABADÜZ'DE 87,16 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.168.646,00

17 KIRKLARELİ MERKEZ'DE 54,72 M² İŞ YERİ

KIRKLARELİ MERKEZ'DE 54,72 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺2.709.000,00

18 İSTANBUL ESENLER'DE 62,62 M² İŞ YERİ

İSTANBUL ESENLER'DE 62,62 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺5.826.000,00

19 KOCAELİ İZMİT'TE 53,19 M² İŞ YERİ

KOCAELİ İZMİT'TE 53,19 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺2.660.000,00

20 BALIKESİR KARESİ'DE 44,02 M² İŞ YERİ

BALIKESİR KARESİ'DE 44,02 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺1.981.000,00

21 ÇANKIRI BAYRAMÖREN'DE 121,65 M² İŞ YERİ

ÇANKIRI BAYRAMÖREN'DE 121,65 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺2.108.000,00

22 TRABZON SÜRMENE'DE 49,60 M² İŞ YERİ

TRABZON SÜRMENE'DE 49,60 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺1.191.000,00

23 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL'DE 86,13 M² İŞ YERİ

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL'DE 86,13 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺2.369.000,00

24 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL'DE 72,59 M² İŞ YERİ

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL'DE 72,59 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺1.997.000,00

25 İSTANBUL TUZLA'DA 51,29 M² İŞ YERİ

İSTANBUL TUZLA'DA 51,29 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL: ₺3.554.000,00

26 İSTANBUL TUZLA'DA 70,84 M² İŞ YERİ

İSTANBUL TUZLA'DA 70,84 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL: ₺4.865.000,00

27 ANKARA SİNCAN'DA 93,11 M² İŞ YERİ

ANKARA SİNCAN'DA 93,11 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL: ₺3.306.000,00

28 DİYARBAKIR KAYAPINAR'DA 91,20 M² İŞ YERİ

DİYARBAKIR KAYAPINAR'DA 91,20 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL: ₺4.296.000,00
