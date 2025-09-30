TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri açık artırması yapacak

Büyük açık artırma satışları, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde sabah saat 10:30'da başlayacak. Müzayedeler, eş zamanlı olarak Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu ile İstanbul Küçükçekmece TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenecektir.

İstekliler, fiziki katılımın yanı sıra, online ortamda da teklif verebilirler. İnternet üzerinden katılım adresi muzayede.emlakyonetim.com.tr olarak belirlenmiştir. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, taşınmazın niteliğine göre 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında belirlenen bir teminat ücreti yatırması gerekmektedir.

Ödeme Planı ve Vade Seçenekleri



Alıcılar için farklı ödeme kolaylıkları sunulmaktadır:

Konutlar: %25 peşinat ve 72 ay taksit imkânı.

İş Yerleri: İki farklı seçenek sunuluyor:

%10 peşinat ile 96 ay vade.

%30 peşinat ile 60 ay vade.

Isparta Taşınmazları: Sadece Isparta'daki gayrimenkuller için %15 peşinat ve 120 ay uzun vade seçeneği mevcuttur.

Satışın Yapılacağı İller Listesi

TOKİ'nin açık artırma ile satış yapacağı 48 il şunlardır:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

*İNTERNET KATILIM BAŞVURUSU 1 İŞ GÜNÜ ÖNCESİNDE SONLANACAKTIR.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı

yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup;

Muhammen bedeli 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,

Muhammen bedeli 2.000.000 – 2.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

Muhammen bedeli 3.000.000 - 5.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,

Muhammenbedeli 6.000.000.- 11.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL

Muhammen bedeli 12.000.000.-TL ve üstünde olanlar İçin 1.000.000.-(Birmilyon) TL,

katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

331,332,333,334,335,336,337,338,339,366,420,421,443,444,445 Lot numaralı taşınmazlar için %10 peşin 96 ay vade,

330 Lot numaralı taşınmaz için %15 peşin 120 ay vade, uygulanacaktır.