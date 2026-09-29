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  • "Güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmaz"

"Güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmaz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin ablukasına ilişkin, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını, ülkenin güvenliği sağlanmazsa hiçbir altyapının da güvende olmayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmaz"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, Meclisin açık oturumunda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı tehditlerine işaret eden Kalibaf, "ABD Başkanı'nın, İran milletine karşı sergilediği küstahlık, davranışlarını henüz değiştirmediklerini göstermiştir." dedi.

Washington'un İran'a karşı siyasetinden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Amerikalılar, bu medeni ulusu yok etmeye yönelik yıldırma ve tehdit döneminin sona erdiğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın tehditlerle veya ablukalarla geri adım atmayacağını, herhangi bir saldırganlığa "sert, pişman edici, kesin ve hızlı yanıtlar vereceğini" söyleyen Kalibaf, Washington yönetiminin İran'a karşı düşmanca tutumunu değiştirmesi halinde İran'ın da aynı şekilde karşılık vereceğini kaydetti.

Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin kontrol ettiğine dair söylemlerini "hayalperestlik" şeklinde nitelendiren Kalibaf, "Daha önce de söylediğimiz gibi, hem Amerikalılar hem de diğer ülkeler, bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını ve güvenliğimiz sağlanmadığı takdirde hiçbir altyapının güvende olmayacağını bilmelidir." diye konuştu.

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