2025’in en popüler müze ve ören yerleri açıklandı: Gelir rekoru kırıldı

"2025 yılında müze ve ören yerlerimizde 34 milyon 836 bin 7 ziyaretçiyi ağırlayarak bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. Aynı dönemde 7,3 milyar lirayı aşan gelirle yeni bir rekora daha imza attık. Efes'ten Hierapolis'e, Göreme'den Galata Kulesi'ne uzanan eşsiz kültürel mirasımıza gösterilen bu büyük ilgi, yürüttüğümüz çalışmaların ve kültür turizmindeki yükselişimizin en güçlü göstergesi. Türkiye'nin tarihini korumaya, yaşatmaya ve dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz."