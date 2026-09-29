2025’in en popüler müze ve ören yerleri açıklandı: Gelir rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabındaki paylaşımında müze ve ören yerlerinde ziyaretçi ve gelir rekoru kırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"2025 yılında müze ve ören yerlerimizde 34 milyon 836 bin 7 ziyaretçiyi ağırlayarak bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. Aynı dönemde 7,3 milyar lirayı aşan gelirle yeni bir rekora daha imza attık. Efes'ten Hierapolis'e, Göreme'den Galata Kulesi'ne uzanan eşsiz kültürel mirasımıza gösterilen bu büyük ilgi, yürüttüğümüz çalışmaların ve kültür turizmindeki yükselişimizin en güçlü göstergesi. Türkiye'nin tarihini korumaya, yaşatmaya ve dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz."
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025'in en fazla ziyaretçi ağırlayanı İzmir Efes Ören Yeri oldu. Efes'i yıl boyunca 2 milyon 552 bin 734 kişi ziyaret etti.
Efes'i 2 milyon 302 bin 218 ziyaretçiyle Denizli Hierapolis Ören Yeri Pamukkale takip etti. Nevşehir Göreme Ören Yeri 1 milyon 187 bin 185, Paşabağlar Ören Yeri ise 1 milyon 143 bin 434 ziyaretçiyi ağırladı. Galata Kulesi de 953 bin 537 ziyaretçiyle 2025'in en yoğun ilgi gören kültür varlıkları arasında yer aldı.
Kaymaklı Yeraltı Şehri 688 bin 459, Derinkuyu Yeraltı Şehri 548 bin 687, İstanbul Arkeoloji Müzesi 534 bin 602, Troia Ören Yeri 360 bin 209 ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 312 bin 951 ziyaretçiyi ağırladı.