Dünyada bir numaralı gündem maddesi koronavirüs ve koronavirüs aşıları… BBCTürkçe’nin haberine göre bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Pfizer’in teslimatları yavaşlatma kararının ardından kendilerine ulaşan koronavirüs aşılarının miktarının yetersiz kaldığını açıkladı.

Habere göre İsveç, Danimarka, Finlandiya, Litvanya, Letonya ve Estonya sağlık bakanları mektup yazarak Avrupa Komisyonu’ndan “teslimatların zamanında yapılabilmesi için istikrar ve şeffaflık sağlanması” amacıyla Pfizer ve BioNTech’e baskı kurmasını istedi.

Mektupta ise “Bu durum kabul edilemez. Yaşanan gecikme, sadece aşılama programını aksatmakla kalmayıp aynı zamanda tüm aşılama sürecinin güvenirliğine de zarar veriyor” ifadeleri var.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Pfizer ile görüştüğünü ve teslimatların 2021’in ilk çeyreğinde yapılacağını açıkladı.

TESLİMATLAR YAVAŞLADI

Pfizer yaptığı açıklamada, üretimin artırılması için imalat sürecinde yapılan değişikliklerin Ocak sonu-Şubat başındaki sevkiyatlar üzerinde geçici bir etki yaratacağını duyurmuştu.

Açıklamada, “Bu durum, Ocak sonu-Şubat başında yapılacak olan teslimatları geçici olarak etkileyecek olsa da Şubat sonu-Mart başında teslimata hazır aşı miktarlarında kaydadeğer bir artış sağlanacak” dedi.

Almanya Sağlık Bakanlığı ise Pfizer’in Belçika’nın Puurs kentindeki fabrikasındaki inşaat çalışmaları nedeniyle teslimatları geçici olarak azaltacağına dair AB’ye bilgilendirme yaptığını açıkladı.

BBCTürkçe’nin haberine göre Belçika Ocak ayında Pfizer’den planlanan miktarı yarısı kadar aşı gelmesini bekliyor. Litvanya ise kendisine Şubat ortasına kadar tedarik miktarının yarıya düşürüleceği bilgisinin iletildiğini duyurdu.

AB, bu yıl Pfizer ve BioNTech ile 600 milyon adetlik aşı anlaşması yaptı. Bu aşıların 75 milyonunun ikinci çeyrekte teslim edilmesi, üçüncü çeyrekle birlikte ise teslim edilen miktarın artırılması öngörülüyor.