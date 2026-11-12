ABD basını: Vance, İranlı güvenlik yetkilisi Rızai ile doğrudan temas kurabilir

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi, İran konusunda yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi olarak görülen ve ABD ile müzakere sürecinde kilit rol oynayan Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai ile doğrudan görüşme yapmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Vance'in İranlı yetkiliyle temas kurarak müzakereleri yeniden başlatma girişimine onay verdi. Vance, ekimde Rızai'ye bir mektup göndererek görüşme talebinde bulunurken, olası müzakereler için Katar ev sahipliği yapacak.

Vance, haziranda taraflar arasında çatışmaları durdurmayı amaçlayan bir mutabakatın sağlanmasında da rol alırken, söz konusu anlaşma İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne ilişkin somut taahhütler içermiyor.

ABD Başkan Yardımcısı, daha önce İran ile savaşa kamuoyu önünde destek vermesine rağmen çatışmaların uzamasına ilişkin çekincelerini dile getiren ve 3 Kasım seçim mağlubiyetinin ana nedenleri arasında İran savaşını gösteren kişi olarak öne çıkıyor.

Habere göre, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasının önündeki temel engel, tarafların önceliklerinin farklılaşması.

İran yönetimi, görüşmelerin başlaması için ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını, dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmasını ve petrol yaptırımlarını hafifletmesini talep ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve yönetim içindeki bazı isimler, yeni bir askeri operasyon yerine ekonomik baskı ve yaptırımların sürdürülmesini savunuyor.

Trump ise Tahran ile anlaşma yapılabileceğini ve bu noktada diplomatik çözüm arayışlarına desteğini dile getirirken, İran'a yönelik olası askeri seçenekleri de gündemde tutuyor.