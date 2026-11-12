Jeep Avenger ve Compass modellerinde Kasım kampanyası başladı: İşte güncel fiyat listesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında mevcut araçlarını Jeep yetkili satıcılarına getiren müşteriler, yeni Jeep Avenger ve Jeep Compass modellerinde sunulan özel fiyatlardan yararlanabiliyor.
Jeep'in kompakt SUV segmentindeki modeli yeni Jeep Avenger, tam elektrikli, e-Hybrid ve dört tekerlekten çekişli 4xe seçenekleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor.
Bu kapsamda Yeni Jeep Avenger BEV Summit 2 milyon 325 bin liradan, e-Hybrid Summit 2 milyon 339 bin 550 liradan, 4xe Overland ise 2 milyon 880 bin liradan başlayan fiyatlarla satışta yer alıyor.
Jeep Compass'ın Limited ve Summit donanımlı versiyonlarında tanıtıma özel anahtar teslim fiyatları uygulanıyor. Limited versiyonu 2 milyon 883 bin liradan, Summit versiyonu ise 3 milyon 123 bin liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
Jeep Compass'ın Summit donanımlı versiyonunda yeni kahverengi iç döşeme seçeneği sunuluyor. Joshua kahverengisi, iç döşemelerde kapı içlerinde, ön konsolda, konsol kapağında ve koltuk döşemelerinde kullanılıyor. Sürücü koltuğunun arkasında bant detayları bulunan yeni döşeme, su geçirmez yapısıyla günlük kullanım koşullarına dayanıklı olacak şekilde tasarlandı.