Dış ticarette dikkat çeken tablo! İhracat arttı, ithalat geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında artış gösterdi.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,6, yakıtlarda yüzde 59,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 7,8 oranında artış gösterdi

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6 ve ham maddelerde (yakıt hariç) de yüzde 11,6 artış gösterdi.

Yakıtlarda yüzde 18,6 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 12,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,4 azaldı.

Yakıtlarda ise yüzde 52,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi yüzde 6,3 azaldı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 azaldı.

Yakıtlarda ise yüzde 2,1 azalış, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,1 artış gösterdi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi 2026 Ağustos ayında 145,3 iken 2026 Eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 145,5 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi 2025 yılı Eylül ayında 136,3 iken, 2026 yılı Eylül ayında yüzde 7,8 oranında artarak 146,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi 2026 Ağustos ayında 111,7 iken 2026 Eylül ayında yüzde 1,6 oranında artarak 113,5 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi 2025 yılı Eylül ayında 117,7 iken 2026 yılı Eylül ayında yüzde 6,3 oranında azalarak 110,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Eylül ayında 88 oldu

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Eylül ayında 92,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,7 puan azalarak, 2026 yılı Eylül ayında 88 değerini aldı.