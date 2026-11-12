ARA
DOLAR
50,25
0,05%
DOLAR
EURO
55,69
-0,08%
EURO
ALTIN
6246,00
-0,03%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • MSCI endekslerinde değişiklik! Türkiye'den 18 hisse listeden çıkarıldı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →

MSCI endekslerinde değişiklik! Türkiye'den 18 hisse listeden çıkarıldı

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, dünya genelindeki endeks güncellemelerini açıkladı. Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksinde de değişikliğe gidilirken, endekse 2 yeni hisse dahil edildi, 18 hisse ise listeden çıkarıldı.

MSCI endekslerinde değişiklik! Türkiye'den 18 hisse listeden çıkarıldı

MSCI, dünya genelindeki endekslerinde yapacağı güncellemelerin 30 Kasım'da seansın sona ermesiyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bu kapsamda Astor Enerji ve Sabancı Holding, Türkiye standart endeksinden çıkarılarak küçük ölçekli şirketler endeksine dahil edildi.

18 hisse listeden çıkarıldı

Küçük ölçekli şirketler endeksinden de Ahlatcı Doğal Gaz, Altınkılıç Gıda ve Süt, Batıçim Batı Anadolu Sanayi, Batıçim Çimento Sanayi, Eczacıbaşı İlaç, Gen İlaç ve Sağlık, Hektaş, Işıklar Enerji ve Yapı, LDR Turizm, Lydia Holding, Margün Enerji Üretim, Odine Solutions, Pasifik Eurasia Lojistik, Peker Gayrimenkul Yatırım, Ral Yatırım Holding, Selçuk Ecza Deposu, Tera Yatırım Teknoloji Holding ve Türk Traktör çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyon aldıklarını ifade etti.

0
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL