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ABD Uzay Kuvvetleri için gizli misyon: SpaceX 6 günde 2. kez fırlatma yaptı

ABD merkezli SpaceX şirketinin ABD Uzay Kuvvetleri için California eyaletinden 6 gün içinde ikinci gizli fırlatmasını yaptığı bildirildi.

ABD Uzay Kuvvetleri için gizli misyon: SpaceX 6 günde 2. kez fırlatma yaptı

Space.com'un haberine göre SpaceX'e ait Falcon 9 roketi, ABD Uzay Kuvvetlerinin "USSF-627" adlı gizli misyonunu California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya taşıdı.

SpaceX, her iki göreve ilişkin ayrıntıları paylaşmazken Falcon 9 roketlerinin ilk kademelerinin Dünya'ya dönmesinin ardından canlı yayınları sonlandırdı. Şirket, 6 Kasım'da da aynı üsten "USSF-432 adlı" benzer görev kapsamında Falcon 9 roketini fırlatmıştı.

Bazı uzmanlar, fırlatmalarda ABD Uzay Kuvvetlerinin dünya genelindeki potansiyel hedefleri takip etmesine yardımcı olan Uzay Tabanlı Algılama ve Hedefleme Programı kapsamında SpaceX'in Starshield uydularının yörüngeye yerleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

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Ekonomist
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