ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı.


ABD’de Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,0 arttı. Beklentiler, aylık %0,4 ve yıllık %3,1 artış yönündeydi. Böylece enflasyon oranı piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti.

Enerji ve gıda fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE, aylık %0,2, yıllık ise %3,0 artarak, sırasıyla %0,3 ve %3,1’lik piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Verilerin açıklanmasının ardından analistler, enflasyondaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini güçlendirebileceğini belirtiyor.

