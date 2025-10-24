Alman CEO'dan Eurofighter ve Türkiye açıklaması var

Airbus'un Savunma ve Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Michael Schoellhorn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın geçmişte öne sürdüğü siyasi çekincelerinin aşıldığını ve Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni koalisyon hükümetinin satışı engellemeyeceğini açıkça belirttiğini ifade etti.

Görüşmelerde son aşamaya gelindi

Alman iç siyasetinde geçen yıllarda yapılan tartışmalara atıfta bulunan Schoellhorn, "Almanya'nın silah ihracatını sınırlandırma politikası çerçevesindeki bu tartışmaların artık geçmişte kaldığını düşünüyorum. Alman hükümeti açıkça beyan etti. Bunu engellemeyeceklerini, Eurofighter'ların Türkiye'ye satışı fikrini desteklediklerini söylediler. Bence bu konu kapandı." dedi.

Schoellhorn, satış konusunda görüşmelerin son aşamaya yaklaştığını, halen müzakerelerin Eurofighter konsorsiyumunun İngiltere ortağı BAE Systems liderliğinde devam ettiğini anlatarak, bu görüşmelerin "ticari ve teknik" nitelikte müzakereler olduğunu, bunların da yakında başarılı şekilde tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

"Uzun vadeli iş birliği umut ediyoruz"

Schoellhorn, Airbus ve partnerlerinin, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üretimini artırıp bunları en son teknolojilerle donatmayı hedeflediklerini vurgularken, Türkiye'nin de Eurofighter ailesine katılmasıyla bu alanda uzun vadeli bir iş birliğini umut ettiklerini kaydetti.

"Eurofighter sadece bir savaş uçağı değil, arkasında geniş bir sistem, kapsamlı bir silah seti var." diyen Alman CEO, üzerinde çalıştıkları yeni teknolojilerin, pilotların uçarken aynı zamanda yapay zeka desteğine sahip insansız hava araçlarını da kumanda edebilmelerini sağlayacağını anlattı.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının halen Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Avusturya'nın yanı sıra Körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Umman tarafından da kullanıldığını hatırlatan Schoellhorn, bu partner ülkeler ile yeni teknolojiler hakkında fikir alışverişi ve iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.

Airbus yetkilisi, "Türkiye Eurofighter kulübüne katılırsa, kullanıcıların bir araya geldiği gruplara da katılacak, buralarda fikir alışverişleri, daha hızlı öğrenim imkanları mevcut. Biz kullanıcıların istedikleri çözümleri sunabilmek için sürekli iletişim halindeyiz. Yani bu, sadece bir uçak satın almaktan çok daha fazlası olacak." diye konuştu.

"Çeşitli iş birliklerini hayata geçirdik"

Geçmişte Alman ordusunda helikopter pilotu olarak görev yapan, ardından farklı sanayi kollarında üst düzey yöneticilik yapan Schoellhorn, kariyeri boyunca Türk savunma ve havacılık sanayisini yakından tanıdığını, çeşitli iş birliklerini hayata geçirdiklerini anlatırken, Türkiye'nin bu alanda ulaştığı aşamadan övgüyle söz etti.

"Aslında Airbus olarak halen devam eden iş birliği projelerimiz de var. Örneğin, Airbus'un İspanya kolunun yürüttüğü iş birliği var." diyen Schoellhorn, İspanya'nın Türkiye'den alacağı Hürjet eğitim uçaklarının üretim sürecinde, bunların İspanyol Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmasında TUSAŞ ile işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Avrupa ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında iş birliği imkanlarının geliştirilmesini desteklediklerini söyleyen Alman CEO, bunun her iki tarafın da çıkarına olacağını vurguladı. Schoellhorn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii siyasetçilerin kendi aralarında çözmeleri gerekiyor, savunma sanayisi olarak bizim kararımıza bağlı olmayan konular var. Türkiye, AB'nin bir parçası değil ancak Türkiye bir NATO üyesi. Dolayısıyla işbirliği için bir yol ve yöntem bulunmalıdır."

"Avrupa çapında iş birliğinin kolaylaştırılması gerek"

2021'den bu yana Airbus'ın Savunma ve Uzay projelerini yöneten Schoellhorn, son jeopolitik gelişmelerin Avrupa'nın gerçek tehditlerle karşı karşıya olduğunu, savunma ve güvenlik konusunda yalnızca ABD'nin gücüne güvenemeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

Avrupa hükümetlerinin savunma harcamalarını artırması ve Avrupa çapında iş birliğini kolaylaştırması gerektiğini belirten Schoellhorn, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa hükümetlerinin, güvenlik açısından Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu fark ettiklerini düşünüyorum. Ayrıca, yalnızca ABD'ye bel bağlayamayacaklarını da fark ettiklerini düşünüyorum. ABD başka bölgelerle meşgul olabilir, bu nedenle Avrupa'nın kendi çabalarını artırması gerekiyor."

Schoellhorn, son yıllarda askeri harcamaların artmasının, savunma sektörüne daha fazla kaynak sağlanmasının olumlu olduğunu ancak bu alanda daha stratejik bir yaklaşım ve koordineli politikaların gerekli olduğunu dile getirdi.

Alman CEO, sözlerini şöyle tamamladı:

"Stratejik önceliklerimizin ne olması gerektiğinde anlaşabiliyor muyuz? Mali kaynaklar öncelikle neye harcanmalı? Planlarımız var mı? Bence hala tartışılması gereken konular var. Tabii, 30 yıldır yapılmayan şeyleri birkaç yılda tamamlayamayız ama yine de doğru yoldayız."