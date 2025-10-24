500 bin sosyal konut projesi: 6.750 TL'den başlıyor... Kimler başvurabilir, taksitler ne kadar? İşte ödeme planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sloganı "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" olarak belirlenen proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Projeye göre aylık 6.750 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek. İşte projenin sitesine göre merak edilen soruların yanıtları:
1 Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak.
Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
2 Kampanyaya kimler başvuru yapabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
3 Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?
- Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5
- Engelli vatandaşlarımız: %5
- Emekli vatandaşlarımız: %20
- 3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10
- Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20
- Diğer alıcı adayları
4 "Genç" kategorisine kimler hangi koşullarla başvurabilir?
10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar bu kategoriye başvuru yapabilecek. Genç kategorisinde; kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile Sözleşme yapmamış olması şartları aranacak.
5 “Üç ve daha fazla çocuklu aileler” kategorisine kimler başvurabilir?
Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.
6 İkamet şartları nelerdir?
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.
7 Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı m?
Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.
8 Konutlar hangi ödeme koşullarıyla satılacak, İstanbul ve Anadolu illeri için koşullar değişecek mi?
Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.
9 İstanbul dışındaki illerde ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
10 İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
11 Başvuru bedeli ne kadar? Kurada çıkmazsam geri ödenir mi?
Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlenmiştir. ‘Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinden’ başvuru bedeli alınmaz. Kurada hak sahipliği çıkmaz ise bedel iade edilir.
12 Başvurular hangi kanallardan yapılacak?
T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
13 e-Devlet başvurusunda ödeme nasıl yapılır?
Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.
14 Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi?
Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
15 Projede konutlar hangi büyüklükte olacak?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.
16 Başvuru sırasında konut tipini seçebilir miyim?
Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.
18 Konut borcu bitmeden satılabilir mi?
Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez. Ancak kiraya verilebilir.
19 Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?
Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.
20 Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?
Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.
21 Kiralık sosyal konutlar sadece İstanbul’da mı olacak?
Evet, kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı olmak üzere sadece İstanbul’da olacak.