ARA
Bist 100
5203,88
3,97%
Bist 100
Dolar/TL
18,6429
-0,0027%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7116
0,3904%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0573
0,3745%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,26
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiler dahilinde arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiler dahilinde arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Aralık ile biten haftada beklentilerle paralel artış göstererek 230 bine yükseldi.

08 Aralık 2022 | 17:07
Son Güncellenme: 09 Aralık 2022 | 14:25
0
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiler dahilinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 230 bine çıktı.

Piyasa beklentileriyle paralel artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 230 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 225 binden 226 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.000 kişi artarak 230 bine çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 26 Kasım ile biten haftada 62 bin kişi artarak 1 milyon 671 bin seviyesine yükseldi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,26 -0,18%
  • ALTIN ONS 1793,94 -0,17%
  • BIST 100 5203,88 3,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6429 -0,0027%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7116 0,3904%
  • EURO/USD 1,0573 0,3745%
  • INGILIZ STERLINI 1,22831 0,20967%
  • JAPON YENI 136,823 0,154%
  • KANADA DOLARI 1,36582 0,07767%
  • RUS RUBLESI 62,815 -0,9227%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL