ABD’de işsizlik maaşı başvurularında yükseliş

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 2 Mayıs haftasında yükselerek 200 bine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 2 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi artarak 200 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 205 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 189 binden 190 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin 500 azalarak 203 bin 250'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 25 Nisan ile biten haftada 10 bin kişilik azalışla 1 milyon 766 bine düştü.

