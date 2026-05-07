Deniz harbinde oyun değiştirici: YAKTU KİDA ilk kez tanıtıldı

Stratejik su üstü hedeflerine yönelik hassas taarruz görevleri için optimize edilen STM YAKTU, 5,8 metre boyu ve kompakt tasarımı sayesinde tespit edilmesi zor bir yapıya sahip. 50 knot üzerindeki azami hızıyla dinamik hedeflere (hareketli deniz araçları) karşı hızlı angajman sağlayan sistem, 200 deniz milini aşan menziliyle geniş bir operasyonel yarıçapta görev icra edebiliyor.

Sistemin en dikkat çekici özelliği olan sürü zekası, üniteler arası anlık veri paylaşımıyla otonom görev dağılımı yapılmasını sağlıyor. Yerli donanım ve milli yazılım mimarisiyle geliştirilen YAKTU, görüş hattı (LOS) ve uydu haberleşmesi (SATCOM) seçenekleriyle ağ destekli harekat kabiliyetini her türlü harekat ortamında en üst seviyede tutuyor.

İsmini eski Türkçe'de "ışık" ve "aydınlık" anlamına gelen kelimeden alan ve köken olarak "yakmak" fiilinden türetilen YAKTU, deniz üzerindeki yüksek hızı ve gece-gündüz fark etmeksizin hedefine yönelen keskin kararlılığıyla Mavi Vatan'ın yeni aydınlığı olmaya hazırlanıyor.