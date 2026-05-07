New York borsası güne yükselişle başladı

ABD ve İran'ın savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapabileceğine dair iyimserlik sürerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Trump: "Bir anlaşmaya varılması çok muhtemel"

Trump, bir anlaşmaya varılmasını "çok muhtemel" olarak değerlendirdi. Bunun yanı sıra İran, "Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız." mesajı verdi.

Orta Doğu'daki gerilimin yumuşayacağına dair umutların yanı sıra güçlü şirket bilançoları da piyasaları destekledi.

Brent petrolün fiyatı düşüşte

Bölgedeki olumlu gelişmelerle düşüşünü sürdüren Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 4 azalarak 97,30 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4'ün üzerinde azalışla 91,18 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta, ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, yayımladığı bilançosunda aynı mağaza satışlarının arttığını bildirdi. Beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan şirketin hisseleri güne yüzde 2'den fazla kazançla başladı.

Küresel fitness şirketi Peloton'un hisseleri de ekipman satışları ve abonelik gelirlerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında yüzde 14'ün üzerinde artış gösterdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 2 Mayıs ile biten haftada 200 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 artış kaydetti.