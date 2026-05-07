ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından yapılan açıklamada, Rubio ile Papa 14. Leo'nun bir araya geldiği duyuruldu.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Papa 14. Leo ile Orta Doğu'daki durumu ve Batı Yarımküre'deki karşılıklı ilgi alanlarına giren konuları görüşmek üzere bir araya geldi." ifadelerine yer verildi. Görüşmede, ABD ile Vatikan arasındaki güçlü ilişki ile "barışın ve insan onurunun teşvikine yönelik ortak kararlılıkların" vurgulandığı belirtildi. Rubio, daha önceden belirlenmiş resmi ziyaret çerçevesinde İtalya ve Vatikan'da bir dizi görüşme gerçekleştiriyor.

ABD-Vatikan-İtalya ilişkilerinde tansiyon geçen ayki açıklamalarla yükselmişti

Papa 14. Leo, İran Savaşı devam ederken savaşın son bulması çağrısı yapmış ve 7 Nisan’da ABD Başkanı Trump'ın "İran’da bir medeniyet yok olacak" tehdidini "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

ABD Başkanı da 12 Nisan'da Papa 14. Leo için "dış politikada zayıf ve berbat" yorumunu yapmıştı.

Papa da 13 Nisan'da Afrika seyahatine çıktığı sırada, Trump'a yanıt olarak korkmadığını belirterek "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim." demişti.

Trump’ın Papa’ya yönelik sözleri, İtalya-ABD ilişkilerinde de soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 13 Nisan'da Trump'ın Papa’ya yönelik sözleri için "kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine, Trump bu kez, Avrupa’daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirerek Corriere della Sera gazetesine 14 Nisan’da verdiği demeçte Meloni için "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, 14 Nisan'da FOX kanalında yayınlanan röportajında da Meloni'ye yüklenmeye devam ederek "Bize yardım etmeyi reddedenlerle aynı ilişkiye sahip değiliz." demişti.