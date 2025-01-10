ARA
DOLAR
35,42
0,25%
DOLAR
EURO
36,30
-0,52%
EURO
GRAM ALTIN
3066,28
1,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
9910,61
-0,90%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de tarım dışı istihdam artışı beklenti üstü geldi

ABD'de tarım dışı istihdam artışı beklenti üstü geldi

ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi.

10 Ocak 2025 | 17:17
Son Güncellenme: 10 Ocak 2025 | 17:28
ABD'de tarım dışı istihdam artışı beklenti üstü geldi

ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam aralıkta 256 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdam verisinin 164 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, kamu ve sosyal yardım ile perakende ticaret sektörlerinde artış eğilimi gösterdi.

Tarım dışı istihdama ilişkin ekim verisinde yukarı, kasım verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış ekim ayı için 36 binden 43 bine çıkarılırken, kasım için 227 binden 212 bine düşürüldü.

- İşsizlik oranı beklentilerin altında geldi

ABD'de işsizlik oranı, geçen yıl aralıkta 0,1 puan azalışla yüzde 4,1'e indi. Piyasa beklentileri, işsizlik oranının Kasım 2024'teki gibi yüzde 4,2 olması yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 235 bin kişi azalarak 6 milyon 886 bine geriledi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,5 seviyesinde kalmaya devam etti.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,3'te kalırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 35,69 dolara yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel artan ortalama saatlik kazanç, geçen yıl kasımda ise yüzde 0,4 yükselmişti.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının dirençli kaldığına işaret eden verilerin, Fed'e faiz indirimlerine temkinli yaklaşması için alan sağladığını belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3066,28 1,12%
  • ALTIN ONS 2692,8 0,87%
  • BIST 100 9910,61 -0,9%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,557 -0,36%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44253 0,25297%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,25 0,0467%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,4175 0,2477%
  • EURO/DOLAR 1,025 -0,4975%
  • EURO/TURK LIRASI 36,3015 -0,5206%
  • STERLIN/DOLAR 1,22287 -0,66447%
Borsa Haberleri
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
GERİ
İLERİ
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL