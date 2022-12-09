ARA
Bist 100
5203,88
3,97%
Bist 100
Dolar/TL
18,6429
-0,0027%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7116
0,3904%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0573
0,3745%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,26
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'de üretici enflasyonu beklentiyi aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde kaldı.

09 Aralık 2022 | 16:50
Son Güncellenme: 10 Aralık 2022 | 03:24
0
ABD'de üretici enflasyonu beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentilerinin üstünde kalan verinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. ÜFE, eylül ve ekimde de yüzde 0,3'lük artış kaydetmişti.

Üretici fiyatları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 7,4 arttı.

Önceki aya kıyasla yavaşlama göstererek beklentilerin üstünde gerçekleşen üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 7,2’ye gerilemesi öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, ekimde ise yıllık yüzde 8,1 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda önceki aya yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 6,2’ye geriledi. Kasımda piyasa beklentilerin üstünde kalan çekirdek ÜFE, ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 6,7 artmıştı.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Kasımdaki beklentilerin üzerindeki söz konusu artış, ABD'de enflasyonist baskıların soğuduğuna dair umutları söndürdü olarak değerlendirildi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

13 Aralık'ta açıklanacak olan kasım ayı tüketici fiyat endeksi raporu, dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyon oranlarının düşüp düşmediğini gösterecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,26 -0,18%
  • ALTIN ONS 1793,94 -0,17%
  • BIST 100 5203,88 3,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6429 -0,0027%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7116 0,3904%
  • EURO/USD 1,0573 0,3745%
  • INGILIZ STERLINI 1,22831 0,20967%
  • JAPON YENI 136,823 0,154%
  • KANADA DOLARI 1,36582 0,07767%
  • RUS RUBLESI 62,815 -0,9227%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL