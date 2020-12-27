Koronavirüs salgını nedeniyle 26 günde 63 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Aralık ayı, ABD’de salgının başından bu yana en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu. Ancak ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin salgında ‘en kötüyü henüz yaşamamış’ olabileceği konusunda uyarıyor.

CNN’de konuşan Fauci’nin endişesinin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği ihtimali. Fauci, “Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız durum gerçekten çok rahatsız edici” diyor.

ABD’nin koronavirüsle mücadelede çok kritik bir noktada olduğun vurgulayan Dr. Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın “en karanlık günler” endişesini kendisinin de taşıdığını söyledi.

Dr. Fauci, hastanelerin çok sayıdaki koronavirüs hastası nedeniyle zorlandığı konusunda da uyardı ve “Gerçekten çok kritik bir noktadayız. Önümüzdeki birkaç haftaya girdikçe daha da kötüye gidebilir” dedi.

AŞILAMADA DURUM NE? *

Ancak Dr. Fauci ABD’deki aşı programından, hedeflerin gerisinde kalınmasına rağmen iyimser. ABD’de Aralık ayı sonuna kadar 20 milyon doz aşı hedefi bulunuyordu. Ancak şu ana kadar 1.9 milyon doz aşı uygulandı.

Dr. Fauci ise “Böyle yepyeni bir aşı içeren; kapsamlı bir aşı programı olan büyük bir programı başlattığınızda, başlangıçta her zaman yavaş başlar ve sonra hız kazanmaya başlar” diyor.

ABD’de uzmanlar salgında Ocak 2021’den oldukça endişeli. Çünkü ülkede seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen 1 milyondan fazla kişi hava yolu ile seyahat etti.

Ülkede şu ana kadar toplam vaka sayısı 19 milyonu geçti. 340 binden fazla kişi ise koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Worldometers verilerine göre ülkedeki vaka sayısı 19 milyon 500 bini de aştı.