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  • ABD-İran görüşmeleri askıya alındı iddiası: Gerilim yeniden tırmandı

ABD-İran görüşmeleri askıya alındı iddiası: Gerilim yeniden tırmandı

ABD ile İran arasında İsviçre’deki barış görüşmelerinin, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan son karşılıklı saldırıların ardından askıya alındığı iddia edildi. İddia, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD-İran görüşmeleri askıya alındı iddiası: Gerilim yeniden tırmandı

ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından, İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin "durdurulduğu" iddia edildi.

Görüşmelerin askıya alındığı öne sürüldü

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Wall Street Journal'a (WSJ) bildirdiğine göre, ABD-İran arasındaki görüşmeler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı.

Haberde, iki ülke arasındaki saldırıların, "bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması beklenen görüşmelerin durdurulmasına" yol açtığı ileri sürüldü.

Hürmüz gerilimi süreci etkiledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayı başında imzaladığı mutabakat zaptına atıf yapılan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açık tutma yükümlülüğüne dikkat çekildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News'e verdiği röportajda, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini açıklamıştı.

Karşılıklı suçlamalar dikkat çekiyor

İran ve ABD yönetimi, karşılıklı olarak birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor.

Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.

Etiketler
ABD İran görüşmeleri ABD iran gerilim Hürmüz Boğazı
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