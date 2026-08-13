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"Motorinde ÖTV’yi Ağustos sonuna kadar sıfırlıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorin için devreye alınan kademeli özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamasına ilişkin, "Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Motorinde ÖTV’yi Ağustos sonuna kadar sıfırlıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Kararı ile motorin için getirilen kademeli ÖTV uygulamasını değerlendirdi.

-Enflasyonla mücadelede yeni adım: Motorinde ÖTV sıfırlandı, yıl sonuna kadar kademeli artacak

Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağlanan mali alanı, dezenflasyon sürecini desteklemek için kullandıklarına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

 

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