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  • ABD'de son anket: Trump'a halk desteği yüzde 33'e düştü

ABD'de son anket: Trump'a halk desteği yüzde 33'e düştü

ABD'de yapılan anket, Başkan Donald Trump'ın görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranının yüzde 33 olduğunu gösterdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de son anket: Trump'a halk desteği yüzde 33'e düştü

The Economist ve YouGov tarafından 7-10 Ağustos'ta, 18 yaşın üzerindeki 1589 katılımcıyla yapılan ankette Başkan Trump'a ilişkin memnuniyet değerlendirildi.

Buna göre Trump'ın başkanlık görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranı yüzde 33 olurken, katılımcıların yüzde 62'sinin ise bunu onaylamadığı ifade edildi.

Söz konusu onay oranının ise, Cumhuriyetçi seçmende yüzde 79 seviyesindeyken, Demokrat seçmende yalnızca yüzde 4 olduğu kaydedildi.

ABD medyasındaki haberlerde ise Trump'ın İran savaşı ve ekonomi gibi konulardaki tutumunun seçmenleri "böldüğü" yorumu yapıldı.

Quinnipiac Üniversitesinin temmuz sonundaki anketinde de, genel seçmen kitlesi içinde Trump'ın başkanlık performansını başarılı bulanların oranının yüzde 32'ye düştüğü, Cumhuriyetçi seçmenin ise Başkan'a desteğinin yüzde 76'ya gerilediği görülmüştü.

 

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