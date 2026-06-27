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  • "ABD’nin düzenlediği saldırı mutabakatın ihlalidir"

"ABD’nin düzenlediği saldırı mutabakatın ihlalidir"

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Sirik kenti başta olmak üzere İran’ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"ABD’nin düzenlediği saldırı mutabakatın ihlalidir"

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran, terörist ABD ordusunun 27 Haziran 2026 Cuma akşamı İran’ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır. İran’ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın birinci maddesinin de açık bir ihlalidir."

Açıklamada ayrıca, İran’ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve ABD unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

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