Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre, Haziran ayında cari işlemler hesabı 4.194 milyon dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.462 milyon dolar fazla verdiği açıklandı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8.533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, cari işlemler hesabının haziranda 4 milyar 918,2 milyon dolar açık vermesi bekleniyordu. Yılın tamamına ilişkin cari açık beklentisi ise 52 milyar 391 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 76,5 milyar dolar açık verdi

Yıllıklandırılmış verilere göre, Haziran ayında cari açık yaklaşık 38,9 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 76,5 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,7 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,2 milyar dolar ve 2 milyar dolar açık verdiği açıklandı.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6.851 milyon dolar

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 6.851 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.597 milyon dolar ve 4.857 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 27,2 milyar dolar oldu

2026 yılı Haziran ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 0,3 milyar dolar, net portföy yatırımları 6,4 milyar dolar ve krediler 52,9 milyar dolar katkı verdi.

Finansal türevler 5,3 milyar dolar, ticari krediler 0,1 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 21,8 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 27,2 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 210 milyon dolar arttı

Haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 899 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 210 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1.109 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 248 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 297 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Resmi rezervlerde bu ay 1.039 milyon ABD doları net artış oldu

Portföy yatırımları Haziran ayında 2.537 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 2.920 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1.185 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 462 milyon dolar ve 375 milyon dolar net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 896 milyon dolar net satış yaptığı gözlendi.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3.495 milyon dolar, 3 milyon dolar ve 1.800 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2.168 milyon dolar ve 1.721 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 3.889 milyon dolar net azalış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 1.039 milyon ABD doları net artış oldu.