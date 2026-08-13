MSCI Türkiye endeksinde değişikliğe gitti: 6 hisse eklendi, 2 hisse çıkarıldı

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, dünya genelindeki endekslerinde yapacağı ve 31 Ağustos seans kapanışıyla yürürlüğe girecek değişiklikleri duyurdu.

Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş., Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklendi.

Söz konusu endeksten Arçelik A.Ş. ve Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyon aldıklarını ifade etti.