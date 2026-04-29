İran'ın başkenti Tahran'da, özgün tasarımıyla dikkati çeken ve "Kafe-Kitap" adıyla bilinen mekan, ziyaretçilerine kahvelerini yudumlarken 6 binden fazla kitap arasında farklı bir deneyim sunuyor.

Tahran'ın kuzeyinde yer alan ve özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği mekan, kafe ve kütüphaneyi bir araya getiren yapısıyla öne çıkıyor.

AA muhabirine konuşan "Kafe-Kitap" projesinin tasarımcısı ve mimarı İhsan Emani, mevcut mekanın önceden iki sokağı birbirine bağlayan bir dükkan olduğunu ve kendilerinin de buradan yola çıkarak kafe-kitap konseptini geliştirdiklerini söyledi.

Mekan tasarımında İran minyatür sanatının izleri

Emani, mekanın tasarımında İran minyatür sanatından izler bulunduğunu, çalışmalarında genellikle "kare-altıgen" perspektifini kullandıklarını ifade etti.

Kullanılan renklerde de minyatür sanatından esinlendiğini belirten Emani, şunları söyledi:

"Zemin dokusunun inceliği İran minyatür sanatından gelmektedir. Mekandaki objelerin renklerini, içine koyduğumuz taşlarla uyumlu hale getirmeye çalıştık. Banyodaki çini işleri, avludaki saksılar… hepsi küçük küçük detaylarla minyatür sanatından aldığımız incelikleri yansıtmaktadır. Hatta kitaplığın yerleşimini bile İran hikayeleri gibi düşündük. Siz mekanda hareket ederken aslında bir hikayenin içinde ilerliyormuşsunuz gibi hissedin diye tasarladık."

"Burada ciddi bir okuyucu kitlemiz var"

Mekanın kütüphane bölümünden sorumlu Ali Ferani ise Kafe-Kitap'ta çocuklar ve yetişkinler için 6 binden fazla kitabın bulunduğunu, özellikle çocuk kitapları bölümüne önem verdiklerini, yeni çıkan kitapları dikkatle takip ettiklerini ve kitaplığı sürekli güncel tuttuklarını söyledi.

Ferani, şöyle konuştu:

"Burada ciddi bir okuyucu kitlemiz var. İnsanlar burada Rus edebiyatı, Fransız edebiyatı, şiir ve tarih konularında derin sohbetler gerçekleştiriyor. Gerçekten nitelikli ve güçlü bir okur kitlesine sahibiz. Ülkede mevcut şartlar insanları zorlasa da kitap kültürü hala canlılığını sürdürüyor. İyi kitaplar yayımlanıyor ve güçlü bir kitap dünyası var. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, Batı'da yeni yayımlanan bir kitap kısa sürede Farsçaya çevriliyor ve çoğu zaman oldukça nitelikli çevirilerle burada okurlara sunuluyor."

Savaşın ardından tarih kitaplarına ilgi arttı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından tarih kitaplarına ilginin arttığına işaret eden Ferani, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş zamanında belli saatler arasında burayı halkın hizmetine sunduk. Gerçekten şunu söyleyebiliriz ki İran halkı edebiyata ve şiire çok düşkün, aynı zamanda edebiyatı ve tarihi iyi anlayan bir toplum. Hatta çoğu zaman biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Bura da ayrıca önümüzdeki günlerde kültürel programlar yapmayı da düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

- "Buranın tasarımı ve mimarisi çok hoşuma gitti"

Kafe-Kitap'ın müdavimlerinden 19 yaşındaki mimarlık öğrencisi Niyaz Asgari ise mekanı babasının tavsiyesiyle keşfettiğini anlatarak, "Hem kitapları sevdiğim hem de mimarlıkla ilgilendiğim için buranın tasarımı ve mimarisi çok hoşuma gitti. Özellikle kütüphane ile kafenin birbirine bağlı olması fikri bence çok güzel ve etkileyici." dedi.

Kitap okumayı çoğu şeye tercih ettiğini ve kitap okurken insan zihninin kendisini meşgul eden birçok durumdan uzaklaştığını dile getiren Asgari, "Buradan faydalanıyorum ve genel olarak buraya gelmeyi seviyorum. Savaş zamanında bile birkaç kez gelmiştim." diye konuştu.